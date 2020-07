Drammatico incidente nella giornata di sabato 4 luglio nel territorio di Porlezza nel Comasco dove un uomo di 47 anni è morto nei pressi della galleria: ancora da chiarire la dinamica del sinistro sulla quale sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Menaggio.

Il 47enne morto durante il trasporto in ospedale

L'allarme è scattato intorno alle 21 di sabato scorso quando è stato chiesto l'intervento del 118 in località Cinì, nei pressi della galleria di Porlezza per un incidente stradale: sul posto sono accorsi i soccorritori in codice rosso con un'ambulanza della Croce Azzurra di Porlezza ma purtroppo per la vittima, un 47enne residente proprio nel comune del Comasco non c'era ormai nulla da fare. L'uomo è morto durante il trasporto in ospedale a Maneggio dove è giunto purtroppo senza vita. Secondo i carabinieri della compagnia di Menaggio che sono intervenuti sul posto, il giardiniere di Porlazza avrebbe perso il controllo del suo scooter e non ci sarebbero altre vetture o mezzi coinvolti.

Feriti gravemente due motociclisti

Un secondo incidente è accorso nella giornata di domenica intorno alle 14.30 nei pressi della galleria di Brienno: è qui che il motociclista, Lorenzo Corso, 58 anni di Lipomo, è rimasto gravemente ferito dopo che la sua moto è finita sull'asfalto a causa sembra di una fatalità. Lo zaino che aveva in spalle sarebbe infatti finito in una ruota della moto, facendolo finire a terra. Le sue condizioni sono piuttosto gravi. Grave anche un 25enne che domenica pomeriggio ha perso il controllo della sua due ruote mentre da Onno andava verso Valbrona: nella caduta si è schiantato contro il cancello di un’abitazione. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Varese, è stato ricoverato in gravi condizioni.