in foto: Immagine di repertorio

Una ragazza di vent'anni è precipitata dalla finestra di casa sua ieri notte – tra giovedì 18 e venerdì 19 dicembre – in via Genova a Pontoglio, paese in provincia di Brescia. L'incidente è stato registrato verso la mezzanotte, quando i vicini di casa della giovane hanno allertato i soccorsi che si sono precipitati sul posto in codice rosso. Il volo da sei metri non si è fortunatamente rivelato fatale così che, una volta stabilizzata dai soccorritori, la ragazza – che risulta essere di origini romene – è stata portata di corsa all'ospedale Civile di Brescia dove è stata poi ricoverata e sarebbe ora fuori pericolo.

I carabinieri indagano, lei è in prognosi riservata

All'ospedale le hanno riscontrato diversi traumi, alcuni dei quali parrebbero gravi, e fratture, motivo per cui è stata ricoverata nel reparto di Prima Rianimazione. Superata la notte, i medici non hanno ancora sciolto la prognosi, che resterà riservata fino a data da destinarsi. La giovane non risulta più in pericolo di vita. Intanto i carabinieri di Chiari, intervenuti sul posto, indagano sull'accaduto. La dinamica appare chiara: non ci sarebbero sulla caduta della giovane dalla finestra di casa, ma restano da capire le cause. Per ora viene escluso il coinvolgimento di terze persone, mentre le ipotesi più accreditate riguardano quelle dell'incidente domestico (magari un inciampo che le ha fatto perdere l'equilibrio) o del tentativo di suicidio. I militari l'ascolteranno non appena sarà possibile.