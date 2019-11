in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente lungo l'Autostrada A21 dove un'auto ha preso fuoco dopo essersi scontrata con un tir nei pressi di Pontevico in provincia di Brescia. Lo schianto è avvenuto tra Pontevico e Manerbio: secondo quanto si apprende ci sarebbe una vittima, si tratta dell'automobilista che era all'interno della vettura incendiatasi, un uomo di 50 anni la cui identità non è stata ancora diffusa. La sua auto aveva targa tedesca.

Chiusa al traffico l'Autostrada A21

Lo schianto è avvenuto intorno alle 16 di oggi, mercoledì 13 novembre. Sul posto sono accorsi immediatamente i mezzi del 118 accorsi con ambulanza ed elisoccorso in codice rosso: purtroppo però per l'uomo però non c'è stato nulla da fare. Intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno dovuto spegnere le fiamme. Da accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. L'autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico tra Cremona e Brescia Sud in direzione nord.