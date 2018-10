in foto: Il ponte tibetano nella Valtellina (Foto Instagram di marco_loi)

Il ponte tibetano della Valtellina, meglio conosciuto come il ‘Ponte nel Cielo' in provincia di Sondrio, resta chiuso nel fine settimana. Per entrare è possibile farlo solo munendosi anticipatamente di un biglietto acquistato online. Il provvedimento nasce dall'esigenza di monitorare gli accessi e gestire il flusso dei visitatori. Il consorzio Pustaresc ha preso la decisione per non turbare la tranquillità della comunità locale popolata da sole 208 persone. Delusione per i turisti che, all'oscuro delle nuove disposizioni, hanno dovuto rinunciare ala loro gita, con tanto di scatti caratteristici e tornarsene a casa con l'amaro in bocca. "Durante le giornate di sabato e domenica i passaggi sono contingentati e dovrai prenotare il tuo biglietto solamente online – si legge in una comunicazione sul posto – Perché i passaggi sono contingentati? Perché la nostra valle è a misura d'uomo e vogliamo che lo sia anche per te!". Solo nel primo fine settimana di apertura, quello del 22 e 23 settembre, il ponte è stato visitato da 3.500 turisti con famiglie che si sono fatti immortalare da parenti e amici nelle pose più bizzarre.

Il ponte nel cielo della Valtellina

Il ponte nel cielo della Valtellina è il ponte tibetano più alto d'Europa, è lungo 234 metri ed è sospeso a 140 metri d'altezza, sopra i boschi e il verde della natura. La struttura collega Campo Tartano a Frasnino. Lo scopo originario del ponte era quello di agevolare il passaggio degli alpeggiatori che portano le mandrie ai pascoli.