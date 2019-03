Grave incidente questo pomeriggio a Ponte Nossa, in provincia di Bergamo, quando due auto poco dopo le 16 si sono scontrate lungo l'ex statale 671. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 con cinque ambulanze e un'auto medica: stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza le persona ferite sarebbero sei. Tra questi anche una bambina di 5 anni e un bambino di 10 anni. Gli altri feriti sarebbero invece un ragazzo di 22 anni, un uomo di 51 e una donna di 41. Due i feriti gravi, trasportati in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Poco dopo l'arrivo dei mezzi di soccorso medico sono decollati da Brescia e Bergamo due elicotteri del 118 che hanno trasportato i feriti gravi al nosocomio. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e i vigili del fuoco: questi ultimi hanno lavorato per ore per sgomberare la carreggiata: lunghe le code formatesi lungo l'ex statel 671. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente: i militari stanno effettuando i rilivi el caso.