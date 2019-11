in foto: Immagine di repertorio

Resta in gravi condizioni la donna di 52 anni investita ieri pomeriggio a Ponte Nossa in provincia di Bergamo: un'auto l'ha travolta mentre attraversava la strada Provinciale 35 della Valle Seriana. Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna che è stata poi trasportata in codice rosso all'ospedale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un grave trauma cranico e per questo si trova ora ricoverata in nosocomio in prognosi riservata.

Al momento dell'incidente era presente anche il marito della donna che ha assistito al violento impatto e che per questo è stato colto da malore. Soccorso anch'egli dal personale medico è stato trasportato in ospedale ma non ha avuto bisogno fortunatamente del ricovero. Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche i carabinieri della compagnia locale che hanno cercato di ricostruire quanto accaduto: secondo una prima ipotesi sembra che la donna abbia attraversato in un punto non troppo illuminato della carreggiata dopo che il marito ha accostato l'auto per farla scendere. A quel punto è sopraggiunta una Peugeot con a bordo una coppia di coniugi milanesi che investito in pieno la donna: il conducente è stato sottoposto a etilometro, che ha dato esito negativo.