Atm ha comunicato gli orari dei mezzi pubblici per il Ponte di Ognissanti a Milano. Giovedì 1 novembre tutte le linee metropolitane e di superficie seguono l’orario festivo. Venerdì 2 novembre invece i mezzi osserveranno l’orario del sabato, a eccezione delle linee 709 e 926 che saranno in servizio con il normale orario. Fino a venerdì 2 novembre saranno potenziate le linee 14, 40, 52, 55, 70, 77, 700 e 171, 172, 174, 175 e 176, che servono i cimiteri cittadini. Il servizio Radiobus di Quartiere si svolge regolarmente. Sarà invece sospesa la rete notturna: le linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94 non fanno servizio tra l’1 e il 2 novembre.

Giovedì 1 novembre il servizio di metropolitana leggera Cascina Gobba-San Raffaele si svolge con orario festivo, dalle 13 alle 20. In alternativa, per raggiungere l’ospedale è possibile utilizzare la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione Cascina Gobba della linea M2, destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina. Venerdì 2 novembre invece il servizio seguirà l'orario normale. Bisognerà prestare attenzione agli orari di apertura degli Atm Point: giovedì 1 novembre quelli di Duomo M1 M3, Centrale M2 M3 e Cadorna M1 M2 saranno aperti dalle 10.15 alle 13.15 e dalle 14 alle 17.30. Venerdì 2 novembre saranno invece regolarmente aperti tutti gli Atm Point con il consueto orario, dalle 7.45 alle 20. Per quanto riguarda i parcheggi, infine, quelli a raso di Cologno Nord, Gessate, Romolo, San Leonardo, Quarto Oggiaro e Molinetto di Lorenteggio sono utilizzabili gratuitamente senza la presenza del personale Atm, dalle ore 20 di mercoledì 31 ottobre alle 7 di venerdì 2 novembre. Il parcheggio di Crescenzago resterà chiuso invece dalle ore 20 di mercoledì 31 ottobre alle 7 di venerdì 2 novembre. Il parcheggio Forlanini resta aperto a pagamento 24 ore su 24. Tutti i parcheggi multipiano sono aperti a pagamento dalle 6 all’1 di notte. Il parcheggio Einaudi è chiuso, riapre alle 7 di venerdì 2 novembre.