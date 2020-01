in foto: Immagine di repertorio

Giornata da dimenticare per gli sciatori quella di oggi venerdì 3 gennaio a causa dei numerosi incidenti che li hanno visti protagonisti: in particolare sulle piste da sci in zona Ponte di Legno-Tonale sono stati diversi gli interventi dei soccorritori chiamati a intervenire per gli incidenti che hanno provocato diversi feriti. Tra questi anche una ragazzina di 13 anni rimasta ferita in maniera grave lungo lungo la pista Cady Sit a Ponte di Legno.

La ragazzina trasportata al Civile di Brescia in elisoccorso

L'allarme è scattato intorno alle 9.45 quando è stato richiesto l'intervento immediato del 118: il personale medico si è alzato in volo con un elicottero giunto poco dopo sul posto. La 13enne è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Civile pediatrico di Brescia dove è giunta in codice giallo. Stando a una prima ricostruzione dell'incidente sembra che la giovane stesse sciando a velocità sostenuta quando ha perso il controllo degli sci: è così che si è schiantata violentemente contro un cannone per l'innevamento. Per liberarla è stato necessario infatti un lavoro lungo e difficile portato avanti dai carabinieri sciatori in forza alla stazione di Ponte di Legno e dal Soccorso Alpino della V delegazione bresciana.

Numerosi feriti sulle piste da sci

Non è stato l'unico intervento del 118 quello di questa mattina: sempre nella giornata di oggi a Ponte di Legno, poco dopo le 14 due persone sono rimaste ferite in un altro incidente: soccorse in codice giallo, una è stata trasportata in ospedale con l'elisoccorso. Poco prima, sempre a Ponte di Legno, sulla pista Serodine alle 13.18, altro intervento dei soccorsi: la ferita, non grave, è una 40enne, trasportata all’ospedale di Edolo.