Sarà un Ponte del primo maggio particolare quello di quest'anno, da trascorrere a casa per via del lockdown dovuto all'emergenza Coronavirus. Come avvenuto in occasione di Pasqua e del 25 aprile i controlli per verificare che tutti i cittadini rispettino le restrizioni vigenti saranno intensificati. A Milano saranno 1.500 gli agenti della polizia locale impegnati tra venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio. La tentazione per molti milanesi di voler allentare la quarantena e andare in giro per parchi o verso più amene località, magari raggiungendo le seconde case, è tanta, anche considerando sia un meteo che si preannuncia favorevole, sia il fatto che a partire dal 4 maggio ci sarà l'allentamento di alcune restrizioni, con l'inizio della cosiddetta "Fase 2". Ma il comandante della polizia locale di Milano Marco Ciacci avverte: "È importante che tutti si ricordino che fino a domenica sono in vigore le restrizioni previste nella cosiddetta ‘Fase 1'. Parchi e aree verdi non sono dunque accessibili per nessuna ragione e gli spostamenti al di fuori del Comune sono vietati se non motivati da comprovate esigenza lavorative, di salute o di necessità".

Nei parchi verranno usati per i controlli anche i droni

Tutti i parchi pubblici che erano stati chiusi lo scorso 14 marzo riapriranno infatti proprio da lunedì 4 maggio. Durante il weekend sarà vietato andarci: anche per questo motivo gli agenti della locale saranno dispiegati soprattutto nelle aree verdi, oltre che sulle principali vie di accesso e uscita della città. Nei parchi i controlli saranno effettuati anche mediante l'utilizzo dei droni per scovare eventuali trasgressori. I controlli della locale finora hanno riguardato 6000 persone fermate in strada e 1750 nelle aree verdi non recintate. Fino a questo momento comunque i milanesi sono stato molto ligi alle regole, rispettando in massima parte le restrizioni imposte per cercare di limitare un contagio che, soprattutto nel capoluogo lombardo, fa registrare ancora numeri elevati, nonostante un generale rallentamento. La speranza è che il senso di responsabilità prevalga anche durante il ponte alle porte.