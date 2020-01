Al termine delle perquisizioni messe in atto all'alba di questa mattina, giovedì 16 gennaio, dalla polizia di Milano – che ha dato il via a una maxi operazione volta a identificare e assicurare alla giustizia coloro sospettati di aver ostacolato il lavoro dei vigili del fuoco, aggredendoli, nella notte di Capodanno in via Gola – sono nove le persone indagate, tra le quali tre minorenni. In occasione dei festeggiamenti per l'arrivo del 2020, i pompieri erano stati chiamati per domare un incendio che aveva interessato alcuni rifiuti posti al centro della strada quando un gruppo di persone li avevano accerchiati e aggrediti, rubando anche le chiavi dell'autopompa.

Le perquisizioni tra via Gola e via Pichi

Le perquisizioni, messe in atto dagli agenti della squadra mobile della questura, con la collaborazione dei poliziotti del Commissariato di Porta Ticinese, della Digos e della Scientifica, sono iniziate stamattina presto e hanno interessato via Gola e la vicina via Pichi, realizzate su delega dell'autorità giudiziaria. Il blitz è arrivato dopo il protrarsi delle indagini per la brutta vicenda di Capodanno e punta a scovare i responsabili dell'aggressione subìta dai vigili del fuoco. Le nove persone rintracciate sono ora indagate per concorso in incendio, resistenza a pubblico ufficiale, lancio di oggetti pericolosi e interruzione di pubblico servizio. Inoltre, ai nove, viene contestato anche il furto delle chiavi dell'autopompa. Confermata, inoltre, l'ipotesi iniziale che non li voleva in rapporti con ambienti antagonisti o politico-eversivi.

I fatti della notte di Capodanno, vigili aggrediti con bottiglie di vetro

Erano stati allertati per spegnere il rogo che divampava in strada, quando – una volta giunti sul posto – erano rimasti vittime di un gruppo di persone che prima li aveva accerchiati e poi aggrediti, subendo il lancio di bottiglie di vetro. È stata questa la brutta esperienza della notte di Capodanno dei vigili del fuoco intervenuti in via Gola a Milano, a cui erano state sottratte anche le chiavi dell'autopompa che aveva provocato l'ulteriore rallentamento delle operazioni di spegnimento del fuoco, costringendo un'altra unità ad uscire in loro soccorso.