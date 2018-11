in foto: Pattuglie della polizia stradale (Foto di Massimo Sestini)

È iniziato sulla Brebemi l'inseguimento tra una pattuglia della polizia e una vettura con a bordo due malviventi. Le due auto dopo aver percorso diversi chilometri, passando per la Bergamasca fino ad arrivare nel Cromenese, a Soncino, hanno terminato la propria corsa schiantandosi l'una contro nell'altra e finendo così fuori strada. Gli agenti della pattuglia di Chiari, di 34 e 40 anni, sono rimasti entrambi feriti e sono stati trasportati all'ospedale Mellini di Chiari: per loro nessuna ferita grave. Mentre i due malviventi hanno riportato lievi ferite tali da non richiedere però il ricovero in ospedale. Ancora da chiarire cosa sia successo ma secondo quanto ipotizzato dagli agenti accorsi sul posto, la pattuglia avrebbe fermato l'auto per un controllo ma i due uomini non si sarebbero fermati all'alt dando così inizio all'inseguimento.