in foto: Immagine di repertorio

Mistero a Pognana Lario, piccolo comune di circa 700 abitanti in provincia di Lecco. Un uomo è stato trovato morto attorno alle 7 di oggi, sabato 7 marzo. Il macabro ritrovamento è avvenuto nella zona Cava. Il cadavere dell'uomo, un 52enne di cui al momento non sono state rese note le generalità, si trovava in una piazzola di sosta a bordo di una strada, via Giacomo Matteotti. Nei dintorni del corpo senza vita non è stato trovato però alcun veicolo.

Indagano i carabinieri: non esclusa alcuna ipotesi

Sulla vicenda indagano i carabinieri del comando di Como, che al momento non escludono alcuna ipotesi. Il corpo della vittima presentava all'altezza della testa un foro provocato molto plausibilmente da un colpo d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari dell'Azienda regionale emergenza urgenza: l'equipaggio di un'ambulanza del 118, tuttavia, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. I militari dell'Arma adesso stanno indagando sulle conoscenze del 52enne, per cercare di ricostruire cosa abbia fatto nelle ultime ore di vita: si cercano naturalmente relazioni "pericolose" e contatti col mondo della criminalità. L'ipotesi dell'omicidio è una delle più plausibili, anche se al momento il riserbo degli investigatori è massimo.