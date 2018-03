Piove abbondantemente a Milano e per questo il fiume Seveso è continuamente monitorato da parte delle Centrali operative Pattuglie della Polizia locale stanno presidiando piazzale Istria, viale Fulvio Testi, via Zocchi, largo Desio, viale Ca' Granda e via Valfurva. I vigili avrebbero chiuso per allagamento, informa Infomobilità Milano, il sottopasso di via Cogne all'altezza di via Grassi.

"Seveso Lambro 11 marzo ore 16.05. Continua a piovere e lo farà fino a circa le 20 o 21 di stasera, ma in maniera debole e moderata. A monte le piogge sono intense e quindi il livello a Cesano Maderno è costantemente alto. Quando piove anche più a sud si alzano i livelli su Milano altrimenti stanno appena sopra un metro. Anche il Lambro ora sta lentamente salendo. Amsa, Polizia locale e Protezione civile sono in strada per monitorare e fare interventi sui tombini. Continuiamo a seguire. Livelli ore 16.00. SEVESO: Cesano Maderno cm. 86, Palazzolo cm. 17, Milano via Ornato cm. 109, Milano via Valfurva cm. 106. Lambro: Peregallo cm. 57, Milano via Feltre cm. 179", informa l'assessore alla Protezione Civile del Comune di Milano, Andrea Granelli.

Allerta meteo per oggi e domani

Intanto per questa sera e per domani la sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità (codice giallo) per per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte di oggi, domenica 11 marzo, con revoca alle 14 di domani, lunedì 12 marzo.