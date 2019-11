in foto: Immagine di repertorio

Una sparatoria all'interno di un bar di Limito di Pioltello, nel Milanese, è avvenuta nella serata di ieri sabato 16 novembre: sono le 8 di sera quando viene udito un colpo di pistola in via Palermo. C'è un ferito: è un uomo di 40 anni che in quel momento si trova al bar Piper, che viene raggiunto dal proiettile all'addome. Immediatamente scatta l'allarme e la successiva chiamata al 118: sul posto accorrono due ambulanze e un'auto medica. Le condizioni del ferito, un 40enne di origine albanese, appaiono subito gravi e per questo dopo le prime cure prestate in loco viene trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano.

Un secondo ferito si è presentato in ospedale

Intanto sono giunti sul luogo della sparatoria anche i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda, per ricostruire quanto accaduto: al momento però non ci sono ancora conferme sulla dinamica dell'episodio sulla quale sono al lavoro i militari. Intanto poche ore dopo i fatti un secondo uomo si è presentato spontaneamente al pronto soccorso dell'ospedale di Cernusco sul Naviglio riferendo di essere rimasto ferito anch'egli in un bar di Pioltello, senza però fornire ulteriori informazioni. Una versione sulla quale sono in corso i controlli dei militari.