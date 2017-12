Terribile incidente tra venerdì 22 e 23 dicembre sulla superstrada Padana Superiore, tra Pioltello e Cernusco sul Naviglio: il bilancio finale è di un morto e tre feriti, questi ultimi che però non sarebbero in pericolo di vita. L'impatto, violentissimo, è avvenuto tra il furgone di un corriere ed un'utilitaria.

A dare l'allarme, attorno alle 2.22 di notte, alcuni testimoni: a scontrarsi, un furgone Nissan di un corriere espresso ed una Mazda 3 con a bordo tre persone. La vittima è uno dei tre passeggeri dell'utilitaria, un cittadino bulgaro di 38 anni seduto sul sedile anteriore della vettura, rimasto incastrato tra le lamiere: feriti, ma non in modo grave, gli altri due passeggeri, un 48enne ed un 55enne italiani, ed il corriere espresso, un 39enne peruviano. I primi due sono stati portati al Niguarda ed al San Raffaele, il corriere all'ospedale di Cernusco. Sul posto sono poi giunti i Carabinieri per i rilievi del caso, che serviranno ad accertare l'esatta dinamica e responsabilità dell'incidente.