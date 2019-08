in foto: (Foto dalla pagina facebook della polizia locale di Pioltello)

Ore di apprensione a Pioltello, nel Milanese, per la famiglia di una bambina di quattro anni e la loro figlia. Ieri pomeriggio la bimba è sfuggita al controllo dei suoi genitori ed è scappata per le strade della cittadina. Per circa un'ora ha vagato senza meta: alcuni cittadini l'hanno poi notata, tremante e smarrita, e hanno chiamato gli agenti della polizia locale per segnalare l'accaduto. A quel punto sono intervenuti i vigili che si sono trovati a fare i conti con l'atteggiamento di chiusura, dovuto alla paura, da parte della piccola. La bimba infatti non parlava e non era in grado di fornire agli agenti informazioni utili per rintracciare i suoi genitori né la sua abitazione. Gli agenti della polizia locale si sono attivati per riuscire a rintracciare i genitori della piccola: dopo oltre un'ora li hanno trovati e hanno comunicato loro che la loro figlia era al sicuro. Alla fine, dopo circa due ore dal momento dell'allontanamento, la figlia e i genitori si sono potuti finalmente riabbracciare.

La vicenda è stata resa nota su Facebook dalla polizia locale di Pioltello

La disavventura a lieto fine è stata resa nota dalla stessa polizia locale di Pioltello su Facebook: assieme al messaggio pubblicato dal corpo e relativo a quello che hanno definito un "pomeriggio ad alta tensione" la polizia locale ha pubblicato anche le foto della bambina, tenuta teneramente in braccio da uno degli agenti che si sono presi cura di lei: "I vostri figli li riportiamo a casa", è la chiusa del messaggio della polizia locale di Pioltello sul social network.