Sono ancora da chiarire le cause dell'incidente nella quale è rimasta gravemente ferita una bambina di quattro anni, investita da un'auto a Seggiano, frazione di Pioltello, nell'hinterland milanese. La piccola, secondo le prime informazioni, sembra che stesse attraversando la strada in piazza Giuseppe Garibaldi quando la vettura l'ha centrata in pieno, per fortuna a velocità non elevata. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.40 di questa mattina, giovedì 13 giugno, l'impatto si sarebbe verificato poco distante dalle strisce pedonali: sul posto è giunto immediatamente il personale medico del 118 coadiuvato da un elicottero alzatosi poco dopo per assistere la piccola.

La bambina stava attraversando la strada quando è stata investita

La bambina le cui condizioni sono apparse subito serie ma non critiche è stata trasportata nel vicino ospedale San Raffaele di Milano dove è giunta in codice giallo. Ancora non sono note le condizioni della minore ma sembrerebbe non essere in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri della compagnia di Cassano D'Adda che hanno effettuato i rilievi del caso utili a ricostruire la dinamica dell'incidente sulla quale non vi sono ancora certezze.