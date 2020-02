Un bimbo di due anni è precipitato dalla finestra di un appartamento al primo piano ed è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Sono ore di preghiera e di apprensione per i genitori del piccolo, in Terapia Intensiva, dopo un volo di diversi metri e una caduta nel cortile interno del palazzo dove abita la famiglia, nel piccolo centro di Pieve San Giacomo, in provincia di Cremona. I drammatici fatti sono accaduti oggi, venerdì 28 febbraio.

Bimbo di due anni caduto da una finestra a Pieve San Giacomo

Secondo quanto ricostruito finora, primissime informazioni ancora in corso d'accertamento, la madre si sarebbe trovata in un'altra stanza, il padre era al lavoro, mentre il piccolo sarebbe salito da solo su una sedia posta in prossimità della finestra. Poi si si sarebbe sporto, cadendo nel vuoto. A dare l'allarme la donna, che, non trovando il piccolo in casa, ha guardato fuori dalla finestra aperta.

Indagano i carabinieri

Colta da un malore, è stata lei ad avvertire i vicini di casa. Ricevuta la telefonata d'emergenza, sul posto è arrivato il personale sanitario del 118. Data la dinamica dell'accaduto, è stato necessario l'intervento di un'eliambulanza, che ha soccorso il bimbo e lo ha trasportato in volo fino all'ospedale bergamasco, dove al momento si trova costantemente monitorato. Presenti per gli accertamenti i carabinieri, che indagano sull'accaduto. Le indagini serviranno a ricostruire la dinamica e verificare eventuali respon sabilità da parte dei genitori.