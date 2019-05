Grave incidente stradale a Pieve Emanuele, in provincia di Milano, nel quale una persona è rimasta ferita. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 20.30 di oggi, martedì 28 maggio. La vittima sarebbe un uomo sui trent'anni, che stava probabilmente rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. Secondo le informazioni apprese, l'uomo era a bordo della sua auto e stava percorrendo via Nenni, quando, improvvisamente e per cause ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è precipitato in un fosso, al lato della carreggiata. A dare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e si sono preoccupati delle condizioni di salute della vittima. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118. Giunti in soccorso dell'automobilista anche i vigili del fuoco, arrivati con due mezzi sul luogo del sinistro, che sono scesi nel fosso servendosi di una scala e hanno raggiunto l'auto, prestando aiuto all'uomo.

Auto finisce in un fosso: un ferito

I pompieri hanno liberato il ferito dalla macchina e lo hanno riportato al livello della sede stradale, per affidarlo alle cure dei sanitari. Inizialmente le sue condizioni di salute sono parse molto gravi, ma il trentenne è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Arrivato al pronto soccorso, è stato affidato ai medici che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non è infatti chiaro il motivo per il quale l'uomo sia finito fuori strada. Forse ha avuto un malore improvviso, oppure si è distratto mentre era volante. Nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli.