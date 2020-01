in foto: immagine di repertorio

Tragedia ieri sera a Pieve d'Olmi, paese in provincia di Cremona, dove quattro persone sono rimaste vittime di intossicazione da monossido di carbonio e trasportate d'urgenza al pronto soccorso. Una donna di 47 anni è morta e tre uomini sono stati soccorsi. Un ragazzo di 18 anni in condizioni gravissime è stato portato al pronto soccorso in elicottero. Come comunicato dall'azienda regionale emergenza urgenza, i quattro sono stati soccorsi in via primo maggio.

I due casi più gravi sono apparsi fin dal primo momento quello di una donna di 47 anni, B.P., che è andata in arresto cardiocircolatorio, e di un ragazzo di 18 anni, S.M., in periarresto cardiocircolatorio. I sanitari del 118 hanno trattato la donna con manovre di rianimazione avanzata prima di condurla all'ospedale di Cremona in condizioni critiche, mentre il giovane è stato intubato e trattato per ripristinare i parametri vitali prima della corsa in elisoccorso all'istituto clinico Città di Brescia per una camera iperbarica. Nella mattinata di venerdì 3 gennaio fa la tragica notizia della scomparsa della 47enne. M

eno gravi, seppur serie, le conseguenze per gli altri due uomini, entrambi 49enni, trovati con evidenti sintomi di intossicazione ma senza perdita di conoscenza. G.D. è stato portato in codice giallo all'ospedale Civile di Brescia mentre S.R. a quello di Cremona, anch'egli in codice giallo.

Ieri un episodio simile a Lecco: coinvolti anche due bambini

Ieri un altro caso simile, questa volta in provincia di Lecco, a Dolzago, dove sette persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio e portate in ospedale, tra Lecco e Erba, in codice giallo. Tra loro, anche due bambini di sette e dieci anni che non avrebbero riportato conseguenze gravi, così come gli altri cinque coinvolti: avrebbero accusato un po' di nausea, vomito e mal di testa. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.