in foto: Foto di repertorio

Un ragazzo peruviano di 27 anni è accusato di maltrattamenti in famiglia. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe picchiato la moglie, di due anni più giovane e anche lei peruviana, e la suocera di 43 anni. La giovane si è convinta a sporgere denuncia dopo l'ennesima violenza domestica. Solo due giorni prima aveva dovuto ricorrere alle cure dei medici in pronto soccorso, dove le avevano messo alcuni punti di sutura per una brutta ferita alla testa. E così quando il compagno ha provato di nuovo a picchiarla, lei ha avvertito le forze dell'ordine.

Intorno alle 8.30, il 27enne si è presentato a casa, un appartamento in zona Baggio a Milano. Era completamente ubriaco. La moglie e la suocera hanno deciso di non aprirgli perché avevano paura, ma lui continuava a gridare minacce e insulti, quindi le due donne l'hanno fatto entrare. Una volta dentro l'appartamento il ragazzo ha spintonato la suocera e ha picchiato la moglie con calci e pugni. La donna si è quindi convinta a rivolgersi alle forze dell'ordine e a denunciare il marito.