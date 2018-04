Stava prendendo a schiaffi la moglie, minacciandola con un manganello telescopico. L'ennesimo episodio di violenza nei confronti delle donne è avvenuto ieri notte alla fermata di un autobus, a Milano. Marito e moglie erano in compagnia del figlio della coppia, un ragazzo di 19 anni, e stavano tornando a casa. A un certo punto, però, la coppia ha iniziato a discutere per motivi banali. Come accaduto più volte in passato, l'uomo ha iniziato ad aggredire violentemente la donna: l'ha iniziata a colpire, prendendola a schiaffi e minacciandola col manganello. Un passante che si trovava nei pressi della fermata della circolare 90 in piazzale Lodi ha avvertito i carabinieri, che sono intervenuti e hanno bloccato il violento. L'uomo è un cittadino italiano di 51 anni, già noto alla giustizia. Nel suo passato, un anno fa, c'è anche una denuncia per maltrattamenti presentata dalla moglie, che in quella come in altre circostanze aveva però deciso di tornare a casa, probabilmente per concedere un'altra chance al marito.

In questo caso, spinta anche dalle evidenze, la moglie non ha potuto far finta di niente. Ai carabinieri ha raccontato tutti i precedenti episodi di violenza di cui era stata vittima, trovando il coraggio di confessare tutto quello che era stata costretta a subire. Nonostante le contusioni, la donna ha rifiutato di essere trasportata al pronto soccorso. In questo caso, però, a casa è tornata in compagnia del solo figlio: il marito violento è invece finito in carcere a San Vittore, dove dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti in famiglia.