L'ennesima lite per lo stesso motivo: i soldi. Un uomo di 34 anni, disoccupato e con qualche precedente penale, ha discusso violentemente con la madre, una donna di 70 anni che lo ospitava in casa. Ma sabato pomeriggio, al culmine dell'ennesima lite, il 34enne ha iniziato a picchiare l'anziana madre con un bastone. Poi, ormai completamente in preda alla rabbia, le ha stretto una corda attorno al collo nel tentativo di strangolarla. La donna è riuscita fortunatamente a divincolarsi e a chiedere aiuto alla polizia. Gli agenti sono intervenuti nell'abitazione dell'anziana in via Trasimeno a Milano, nel quartiere Adriano. Dopo aver ascoltato il racconto della donna hanno arrestato il figlio con le accuse di maltrattamenti in famiglia.

Dai successivi accertamenti è emerso che il 34enne già in passato aveva mostrato la propria indole violenta. L'uomo, cittadino italiano, ha precedenti per rissa e resistenza a pubblico ufficiale. La polizia ha anche ricostruito i motivi, futili, all'origine del violento litigio degenerato nell'aggressione: l'uomo, che non lavorando era a corto di denaro, aveva chiesto altri soldi alla madre, che evidentemente però si era rifiutata di darglieli.