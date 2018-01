Un uomo di 52anni, residente a Busto Arsizio, in provincia di Varese, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Nello specifico avrebbe sottoposto le tre donne con le quali divideva un appartamento, ovvero la madre ultraottantenne e l'anziana zia, oltre che la compagna, a una dose quotidiana di violenza fisica e verbale. Minacce e ingiurie, ma anche calci, pugni, spintoni.

Le due anziane signore in almeno due occasioni – secondo quanto ricostruito dalle indagini delle forze dell'ordine – sono state costrette a ricorrere a cure mediche in ospedale per escoriazioni e traumi, che gli avrebbero provocato proprio le percosse del figlio e nipote. Lo stesso trattamento lo avrebbe riservato alla compagna. Un vicenda segnata dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti da parte dell'uomo, le cui intemperanze e accessi di violenza negli ultimi mesi sarebbero peggiorati, tanto da costringere le forze dell'ordine a intervenire più di una volta nell'appartamento, allertate dai vicini di casa preoccupati dalle urla.