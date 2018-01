Dopo aver illuminato per un mese piazza Duomo, a Milano, l'albero di Natale sponsorizzato da Sky Italia si appresta a iniziare la sua seconda vita. Dall'imponente abete, il più alto che abbia mai svettato nella piazza più importante della città con i suoi 30 metri di altezza, saranno ricavate panchine, sculture e altri elementi di arredo urbano, che verranno installati nei quartieri di Rogoredo e Santa Giulia (Municipio 4), dove si trova la sede della media company. Domenica 7 gennaio l'albero, illuminato con centomila luci a led, sarà spento, in coincidenza del termine delle feste. Già dal giorno successivo, lunedì 8 gennaio, l'abete sarà privato di tutte le sfere e le stringhe a led che saranno riconsegnate ai fornitori, e sarà rimossa la base dell’albero. Successivamente, l’albero sarà spogliato dei rami e tagliato in piccoli tronchi di lunghezza massima di 6 metri, che saranno poi trasportati in un centro di riutilizzo del legno, dove verranno stoccati e preparati per la loro seconda vita.

Arredi e panchine saranno consegnate entro la prossima estate.

La "seconda vita" dell'albero sarà resa possibile grazie alla collaborazione tra Sky Academy e il Politecnico di Milano – Scuola e Dipartimento di Design. Già la prossima settimana il Politecnico inviterà i suoi studenti di design a presentare dei progetti, che saranno successivamente valutati da un'apposita giuria. A farne parte sono: Luisa Collina (Preside della Scuola di Design – Politecnico di Milano), Davide Bruno (Professore della Scuola del Design e Responsabile scientifico del progetto – Politecnico di Milano), Paolo Guido Bassi (presidente IV Municipio – Comune di Milano) e Roberta Lissidini (responsabile Comunicazione e progetti speciali – Sky Academy). I progetti finalisti, selezionati dai giurati, saranno poi votati dagli oltre quattromila studenti della Scuola del Politecnico di Milano. I progetti migliori saranno presentati nel corso della prossima Milano Design Week (che si terrà dal 17 al 22 aprile) e saranno realizzati e consegnati alla cittadinanza entro l'inizio della prossima estate.