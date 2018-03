Un senza fissa dimora di 72 anni è stato massacrato di botte da due giovanissimi subito fuori la stazione di Arcore in Brianza. I due giovanissimi, da quanto ricostruito, hanno incontrato l'anziano clochard italiano che chiedeva l'elemosina e, dopo un alterco, non hanno esitato a colpirlo a calci e pugni per poi darsi alla fuga, A causa dell'aggressione l'uomo è stato colto da un arresto cardiaco. Salvato grazie alla presenza di un defibrillatore all'interno della stazione, è stato successivamente trasportato in ambulanza all'ospedale di Paderno Dugnano. Da quanto si apprende l'uomo non è ancora fuori pericolo.

Ora gli inquirenti stanno passando al setaccio le telecamere di sorveglianza per individuare i due aggressori che, come qualcuno si è avvicinato per soccorrere l'uomo aggredito, sono scappati di corsa. Ascoltati dai carabinieri e dalla polizia locale che seguono l'indagine anche alcuni testimoni.