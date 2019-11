in foto: Foto Facebook Città di Peschiera Borromeo

Una discarica abusiva è stata scoperta dai carabinieri in seguito alla segnalazione di un cittadino. È successo nella giornata di domenica 10 novembre a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. La discarica abusiva è stata individuata nella zona della cartiera. Le foto pubblicate sui social network dal Comune raccontano di una zona in cui venivano scaricati illegalmente diversi tipi di rifiuti. I militari dell'Arma di Peschiera sono prontamente intervenuti, riuscendo a identificare il responsabile proprio mentre era intento ad abbandonare diverso materiale in quella che era ormai diventata la sua personale discarica. L'uomo è stato dapprima multato con una sanzione amministrativa di 600 euro e poi denunciato per trasporto abusivo di sostanze inerti.

Il commento del Comune di Peschiera

L'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Caterina Molinari ha commentato l'accaduto attraverso la pagina Facebook del Comune. "Un ennesimo gesto di inciviltà ai danni del bene comune – si legge nel post – Ma, grazie al senso civico dei cittadini attenti e all'intervento delle forze dell'ordine, è stato possibile ripristinare rapidamente il decoro cittadino". Per porre fine allo sversamento abusivo di rifiuti è stato necessario infatti l'intervento di un privato cittadino, che, stanco della situazione che si era venuta creare nella zona della cartiera, ha deciso di segnalare la situazione alle forze dell'ordine per ripristinare la legalità.