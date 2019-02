in foto: Il manifesto comparso a Pescate

Chi sa se la vittima del fantomatico scherzo avrà apprezzato la piccola messinscena o se le due "ragazze" abbiano compreso il messaggio, sta di fatto che per giorni nel paesino di Pescate, in provincia di Lecco, non si è parlato di altro se non del poster di San Valentino. Salvo poi scoprire che la festa degli innamorati in quel messaggio c'entrava poco o nulla. Tutto è iniziato l'8 febbraio quando, come riportato da La Provincia di Lecco, è comparso un manifesto su un cartellone pubblicitario posto sulla SP72 in prossimità dello svincolo per la SS36 a Pescate, strada estremamente trafficata. Sul maxi poster uno sfondo azzurro con due enormi cuori rossi intrecciati e la scritta "Grazie Claudio" accompagnata dalla firma "Le tue ragazze". Il pensiero è stato immediato: una sorpresa per San Valentino. Poi in realtà dopo qualche giorno in paese hanno iniziato a circolare voci sempre più insistenti su un fantomatico scherzo organizzata da una comitiva all'amico Don Giovanni.

Claudio avrebbe portato avanti due relazioni parallelamente con due donne diverse

Effettivamente, come spiegato successivamente, l'autore di quel manifesto è un architetto nonché proprietario dello spazio pubblicitario che ha voluto dare una lezione a un amico (tale Claudio) che da tempo sta frequentando due donne contemporaneamente. Donne che ovviamente non sono a conoscenza l'una dell'altra e che a questo punto però potrebbero aver inteso qualcosa. Per giorni tutti si sono interrogati sulla natura di quel messaggio e sui protagonisti dello scherzo e del triangolo amoroso. "Ieri a Pescate non si parlava d’altro – avrebbe commentato il sindaco della città Dante De Capitani – tutti vogliono sapere chi siano i protagonisti e come è finita la storia. Devo dire che il cartellone ha avuto effetto: sta facendo parlare e incuriosire", ha concluso scherzosamente il primo cittadino.

Uno scherzo ben riuscito a quanto pare anche se al momento non si conosce ancora la reazione dell'interessato che stando a quanto raccontato dagli amici non potrebbe che prenderla col sorriso: "Siamo sicuri che non si offenderà, anzi ci farà su una risata- L’idea è venuta in mente così tra amici. Sia Claudio che le due ragazze fanno parte della nostra cerchia di amici ed era spiacevole vedere che teneva un piede in due scarpe e che tutto avveniva all’interno della compagnia", ha raccontato l'autore dello scherzo, come riportato dal quotidiano locale. Sicuramente per Claudio e per le due ragazze sarà un San Valentino tutto da ricordare.