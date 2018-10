in foto: (repertorio)

La circolazione sulla linea ferroviaria Milano-Novara è rimasta interrotta questa mattina per circa 45 minuti. La causa è la presenza di una persona sui binari, che manifestava secondo quanto ha riferito Rete ferroviaria italiana "intenti suicidi". L'episodio è avvenuto martedì mattina attorno alle 10.45, tra le stazioni di Trecate e Novara. La circolazione dei treni, su richiesta della polizia ferroviaria, è stata immediatamente sospesa, mentre gli agenti intervenivano per soccorrere la persona sui binari, di cui non si conoscono le condizioni. La situazione si è sbloccata solo attorno alle 11.30. Durante l'interruzione i treni hanno subìto fino a 50 minuti di ritardo, mentre due convogli sono stati limitati nel percorso. A subire il ritardo più consistente il treno Pioltello-Novara delle 9.53, che è rimasto bloccato nella stazione di Magenta per quasi 50 minuti. Prima del tentativo di suicidio, attorno alle 8.40, sulla stessa linea Milano-Novara e sulla Milano-Gallarate si erano verificati ritardi a causa di un guasto a un treno passeggeri regionale, che era rimasto fermo nei pressi della stazione Milano Porta Garibaldi. Il problema è stato risolto attorno alle 9.20, quando il convoglio è stato rimosso.