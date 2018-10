Persona in galleria: metro rossa di Milano ferma per mezz’ora

La circolazione della metro rossa di Milano (la linea M1) è rimasta interrotta per mezz’ora circa nella tarda mattinata di oggi, a causa di una persona che si è introdotta senza autorizzazioni in galleria. I treni sono rimasti fermi per consentire le verifiche delle forze dell’ordine: tanti i disagi per i passeggeri e gli utilizzatori della metro.