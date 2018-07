Un uomo di 52 anni è stato arrestato dalla polizia, a Milano, per aver perseguitato per circa un anno la sua ex fidanzata. Gli agenti del commissariato Lorenteggio della Polizia di Stato sono intervenuti, dietro segnalazione, sotto casa della donna proprio mentre l'uomo, incurante della presenza dei figli e dei vicini di casa, urlava insulti e minacce all'indirizzo della sua ex. I poliziotti lo hanno così bloccato e lo hanno arrestato per stalking: già il 30 giugno scorso, infatti, la donna si era presentata alla polizia e aveva denunciato i comportamenti ossessivi del 52enne.

Lo scorso 25 luglio la donna si era presentata nuovamente in commissariato, denunciando il comportamento più aggressivo dell'uomo e confessando che il suo inferno era iniziato nell'estate del 2017, quando aveva deciso di troncare la relazione sentimentale con il 52enne. Da allora l'uomo si è presentato sul luogo di lavoro della ex, screditandola agli occhi dei colleghi; o ancora, si è appostato sotto la sua abitazione, incurante dei vicini, in attesa di vederla. Lo stalking veniva condotto anche attraverso l'invio di messaggi sul cellulare, che via via si sono fatti sempre più minacciosi e offensivi.