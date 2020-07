Un bambino di 5 anni è morto soffocato a Pero, alle porte di Milano, nella giornata di martedì 30 giugno. La tragedia è avvenuta in mattinata. Il piccolo stava mangiando una brioche quando un boccone gli è andato di traverso. I genitori l'hanno sentito tossire e sono accorsi per aiutarlo.

Tragedia a Pero: bimbo di 5 anni muore soffocato mangiando una brioche

Nonostante i tentativi di salvarlo, il bimbo in breve è diventato cianotico e non è più riuscito a respirare. Sul posto, in via XXV aprile, sono accorsi i soccorritori del 118, ma al loro arrivo il bambino era già deceduto.

Inutile l'intervento dei soccorritori del 118

Tutta la comunità della cittadina si è stretta attorno alla famiglia del bambino. I genitori, di origine egiziana, sono titolari di una pizzeria. Sull'accaduto indaga la polizia. Gli agenti hanno interrogato genitori per accertare cosa sia accaduto. Pare comunque si tratti di una tragica fatalità.