Ennesima tragedia della strada quella che si è consumata a Treviolo, nella provincia di Bergamo: Davide Ruggiano Dima, 23 anni, residente a Vaprio d'Adda, nella provincia di Milano, è morto a seguito di un incidente stradale. Stando a quanto si apprende Davide, per cause ancora in corso di accertamento – la dinamica non è ancora chiara – avrebbe perso il controllo dell'automobile sulla quale stava viaggiando, andandosi a schiantare contro un albero. Sarebbero stati gli amici ad allertare i soccorsi: giunto sul posto, il personale del 118 ha trasportato il 23enne all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove il ragazzo è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate.

Sul luogo dell'incidente sono giunte le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruirne la dinamica. Intanto la comunità di Vaprio d'Adda, dove Davide era conosciuto, soprattutto per la sua passione per le automobili, è sconvolta dal tragico avvenimento. Sul profilo Facebook del ragazzo, la famiglia ha postato un'immagine del luogo della tragedia e ha scritto: "In memoria di Davide Dima. Speriamo che le persone che amano Davide troveranno conforto nel visitare il suo profilo per ricordare lui e la sua vita".