Anno nuovo e tempo anche di aumenti dei pedaggi autostradali: come annunciato infatti in extremis dal ministro della Infrastrutture Toninelli lo scorso 31 dicembre c'è stato un congelamento delle tariffe autostradali e anche di alcuni aumenti prorogati di almeno sei mesi, ma alcuni gestori hanno fatto scattare gli annuali rincari su diverse tratte autostradali italiane, comprese quelle milanesi e lombarde.

Gli aumenti su BreBeMi, Tangenziale Est di Milano e Autovia Padana

Per quanto riguarda Autostrade per l'Italia, i tratti che interessano Milano e la Lombardia sono l'intera A1 Milano-Napoli, l'A4 nel tratto Milano-Brescia, l'A8 Milano-Varese, dove non sono previsti aumenti, e l'A9 Lainate-Chiasso, dove l'aumento previsto dell'0,81% è stato rimandato al prossimo giugno. Mentre per quanto riguarda gli altri gestori, un aumento al casello dello 0,10% si ha sull'A21 Piacenza-Brescia, cosiddetta Autovia padana. Aumenti anche da parte di Satap che gestisce la Pedemontana Lombarda, comprese le Tangenziali di Como e Varese, che ha previsto una percentuale maggiore dell'1,20%. Aumentano infine la BreBeMi, cosiddetta direttissima Milano-Brescia, del 4,19% e la Teem, Tangenziale Est Esterna di Milano, del 2,20% che guadagno così il titolo di autostrade più care d'Italia. Ma in questo caso per tutto il 2019 è previsto uno sconto del 20% se si utilizza Telepass Business o Family.