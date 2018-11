in foto: Vinicio Peluffo e Silvia Roggiani, nuovi segretari del Pd in Lombardia e nella Città metropolitana di Milano

Vinicio Peluffo e Silvia Roggiani. Il Partito democratico in Lombardia e nella Città metropolitana di Milano riparte da questi due nuovi nomi. Peluffo, ex parlamentare dem, subentra ad Alessandro Alfieri alla guida regionale del partito. Mentre nella Città metropolitana di Milano trionfa la 34enne Silvia Roggiani, che segna una svolta rosa nel partito: è infatti la prima donna eletta alla segreteria e subentra a Pietro Bussolati. Dopo i risultati ufficiali sono iniziati i ringraziamenti: "Grazie ai 27.246 lombardi, iscritti ed elettori del PD, che hanno partecipato alle primarie per l’elezione del segretario regionale (3.063 in più delle precedenti del Febbraio 2014) – ha scritto Peluffo – Grazie ai volontari e militanti del PD che hanno reso possibile questa bellissima giornata di partecipazione. Grazie ad Eugenio Comincini (il suo sfidante, ndr) per il confronto libero e appassionato". A differenza dalla votazione a livello provinciale (riservata solo agli iscritti) quella regionale era aperta a tutti i simpatizzanti, tipo primarie. Peluffo è stato votato da 16.397 persone, pari al 60,88 dei votanti. L'ex parlamentare è stato capo segreteria di Walter Veltroni ed è considerato più vicino al gruppo di Maurizio Martina e di Area Dem. Lo sfidante Comincini era invece considerato il candidato renziano.

Nella Città metropolitana di Milano è stata invece eletta Silvia Roggiani: ha sconfitto col 58,4 per cento dei voti gli sfidanti Davide Skenderi (24,2 per cento) e Ugo Vecchiarelli (17,4 percento). Roggiani, 34 anni, ha una lunga esperienza alle spalle nonostante la giovane età: per 11 anni è stata assistente dell'europarlamentare Patrizia Toia ed è consigliera comunale nel suo paese di origine in provincia di Varese, Ferno: "Grazie a chi mi ha sostenuto, grazie alle volontarie e ai volontari che oggi hanno reso possibile questo congresso! – ha scritto Roggiani su Facebook – Da domani (oggi, ndr) lavorerò unendo le forze perché il PD Milano Metropolitana vada avanti a innovare e a essere una comunità generosa, riferimento per tutto il territorio nazionale". Ai due nuovi segretari sono arrivati gli auguri del sindaco di Milano, Beppe Sala: "Congratulazioni a Silvia Roggiani e a Vinicio Peluffo, eletti rispettivamente alla Segreteria PD Milano Metropolitana e a quella del Partito Democratico Lombardia. A loro rivolgo un caloroso in bocca al lupo e mi auguro che continuino a promuovere una politica democratica che guarda al futuro – ha scritto il sindaco – Voglio inoltre ringraziare Pietro Bussolati e Alessandro Alfieri per il lavoro svolto fino ad oggi: una solida base da cui ripartire".