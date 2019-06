in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente nel pomeriggio di mercoledì a Pavone Mella in provincia di Brescia dove una donna si è scontrata con un camion mentre era in sella alla propria bici. Soccorsa immediatamente dal 118 è stata trasportata d'urgenza al Polimabulanza dove si trova ora ricoverata in gravi condizioni. Sulla dinamica dell'incidente indagano ora gli agenti della polizia stradale che sono accorsi sul luogo dell'impatto poco dopo la chiamata ai soccorritori: secondo una prima ricostruzione sembra che la donna, una 72enne della zona, stesse pedalando sulla sua bici lungo via Fiume quando è stata urtata dal mezzo pesante. L'autista del camion, fermo al semaforo, non avrebbe visto arrivare la donna e così avrebbe svoltato investendola, per fortuna in maniera lieve.

Purtroppo però la ciclista ha perso l'equilibrio ed è capitolata sull'asfalto in un violento impatto: quando il personale sanitario è giunto sul posto poco dopo l'impatto, con un'auto medica e un'ambulanza, la 72enne era a terra ormai priva di conoscenza. Per questo la macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente e la donna è stata portata d'urgenza in Poliambulanza dove è giunta in codice rosso: per fortuna le sue condizioni, apparse inizialmente disperate, sono migliorate poco dopo il suo ricovero in ospedale dove dopo alcuni esami sono state escluse anche lesioni alla testa. Al momento è ancora in prognosi riservata ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.