in foto: immagine di repertorio

Maxi operazione dei carabinieri di Pavia, in collaborazione con la guardia di finanza, per smantellare una rete di truffatori che, aiutati da esperti del settore, avrebbero prodotto e commercializzato vino "contraffatto". Secondo i risultati delle indagini, le bevande sarebbero state etichettate come Doc (Denominazione di origine controllata) e Igp/Igt (Indicazione geografica protetta/Indicazione geografica tipica) senza rispettare i canoni di tali qualità, modificando la quantità e le caratteristiche del prodotto stesso.

Perquisizioni in tutto il nord Italia, manette per sette persone

Come comunicato dall'Arma, sono state eseguite nella mattina di oggi, mercoledì 22 gennaio, sette misure cautelari "nei confronti di titolari di aziende vinicole e cantine sociali", oltre a diverse perquisizioni, tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. I carabinieri sono intenti a controllare un alto numero di aziende alcune delle quali riferiscono essere "di fama nazionale". L'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Mario Venditti e dal sostituto procuratore Paolo Mazza, hanno portato a risultati che se confermati potrebbero gettare una colata di diffidenza nei confronti del vino made in Italy. In particolare, "i vertici di una Cantina pavese" avrebbero deliberatamente e reiteratamente messo in commercio bottiglie di vino di scarsa qualità, quantità e di un'origine diversa rispetto ai canoni del "Doc", truffando – di fatto – i propri clienti, a cui i prodotti venivano venduti come tali.