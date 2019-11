Momenti di paura lungo la tangenziale ovest di Pavia dove nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 novembre, un automobilista di 84 anni ha imboccato erroneamente un tratto di strada contromano: la sua vettura ha così travolto altre due auto che viaggiavano nel corretto senso di marcia. Coinvolti nello schianto anche una donna di 59 anni e un uomo di 34. Da quanto risulta dalle prime ricostruzioni, nessuna delle tre persone avrebbe riportato ferite gravi.

I rilievi sul luogo dell'incidente

Immediatamente è scattato l'allarme lanciato da alcuni automobilisti e sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale. I soccorritori hanno prestato le prime cure sul posto ai tre feriti: poi in due sono stati comunque trasportati in ambulanza al policlinico San Matteo di Pavia, per ulteriori accertamenti. Entrambi però non sono stati ricoverati e sono stati dimessi dopo gli accertamenti di routine. Le forze dell'ordine intanto hanno chiuso il tratto di tangenziale interessato dall'incidente e hanno svolto i consueti rilievi per ricostruire l'intera dinamica dell'incidente, che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi per nessuno degli automobilisti coinvolti.