in foto: Immagine di repertorio

Lavorava come custode in un'azienda di logistica di Stradella, nel Pavese, l'uomo che da qualche giorno ha fatto improvvisamente perdere le proprie tracce. Il suo nome è Ioan Savu, un 55enne romeno di Canneto Pavese, in provincia di Pavia, ed è scomparso nella serata di lunedì 18 novembre. Nessuno ha idea di dove possa essere finito, nemmeno i famigliari più stretti. Il figlio di Ioan si è rivolto ai carabinieri per denunciare la scomparsa dell'uomo, che lunedì si era recato come di consueto sul luogo di lavoro intorno alle ore 13. Secondo quanto emerge dopo le prime ricostruzioni, il custode si sarebbe allontanato dall'azienda circa un'ora prima della conclusione del turno lavorativo, verso le 18, lasciando il telefonino sulla scrivania all'interno della guardiola.

L'auto ritrovata nel piazzale e le indagini dei carabinieri

Dopo essersi allontanato dalla guardiola, Savu è scomparso senza lasciare avvisi. La sua automobile è stata ritrovata con una portiera aperta sul piazzale dell'azienda di logistica: un elemento che contribuisce a diffondere un alone di mistero sulla vicenda, di cui non sono ancora chiari tutti i particolari. Intanto sul caso stanno indagando i carabinieri, che lasciano aperte tutte le ipotesi riguardo alla scomparsa di Ioan. Potrebbe trattarsi di un allontanamento volontario, ma anche di altro. Per tentare di ricostruire quanto accaduto, le forze dell'ordine vogliono provare a far luce sul passato e sulla vita attuale dell'uomo, cercando di capire quali fossero le sue abitudini e le sue conoscenze.