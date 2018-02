Un uomo ricoverato in gravi condizioni, un altro in fuga con un fucile. È caccia all'uomo a Miradolo Terme, nel Pavese, dove questa mattina un agricoltore di 79 anni ha ferito un suo collaboratore 46enne sparandogli in faccia con un fucile. Non si conoscono con precisione i dettagli della vicenda: la fucilata sarebbe partita al termine di un litigio tra il 46enne e il suo datore di lavoro nel cortile dell'azienda agricola, un allevamento di cavalli, per motivi che però al momento si ignorano: probabilmente dissidi lavorativi. Subito dopo aver sparato il 79enne è fuggito in auto facendo perdere le proprie tracce: per cercarlo i carabinieri hanno istituito dei posti di blocco nella zona. Le ricerche procedono con molta attenzione, dal momento che pare che l'uomo abbia portato con sé il fucile.

Il collaboratore ferito è stato ricoverato in codice giallo.

Il collaboratore rimasto ferito, nonostante la fucilata che lo ha raggiunto al volto, è riuscito a trascinarsi a piedi dall'azienda agricola fino alla zona abitata del paese. Dopo aver raggiunto una villetta ha potuto finalmente chiedere aiuto. È stato soccorso da un'ambulanza del 118, il cui personale lo ha medicato e lo ha poi trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia. L'uomo è ricoverato in codice giallo. La sparatoria è avvenuta di prima mattina: la segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata poco prima delle 7. A indagare sul caso sono i carabinieri della compagnia di Stradella.