in foto: L’intervento dei vigili del fuoco a Pavia

Incidente ‘scenografico', ma per fortuna senza gravi conseguenze per la vittima, nel centro di Pavia. Questa mattina un'automobile guidata da un uomo di 75 anni ha sfondato un muretto ed è precipitato dopo un volo di quattro metri nella zona dell'ex clinica Morelli, una struttura chiusa diversi anni fa. Stando a quanto si apprende, l'anziano sarebbe riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo della sua macchina e avrebbe riportato, per fortuna, solo ferite lievi.

Nessuna ferita grave per il 75enne

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso e trasportato l'uomo in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, dove i medici gli hanno assegnato un codice verde. Come detto, fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che, come si nota dalle fotografie fornite dagli stessi pompieri, hanno provveduto al recupero della vettura incidentata. Per ora rimangono sconosciute le cause dell'incidente: forse un malore improvviso, forse una distrazione, forse ancora una manovra sbagliata.

Gli agenti della polizia locale indagano sulla dinamica

L'incidente è avvenuto nel corso della mattinata di oggi, domenica 24 novembre, esattamente in via Sant'Agata a Pavia.Sul posto posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che si stanno occupando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.