in foto: Immagine di repertorio

La Guardia di finanza di Pavia ha messo i sigilli a sette società e 154 immobili tutti riconducibili all'imprenditore arrestato nel luglio 2018, insieme ad altre 11 persone, con l'accusa di aver creato una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e al reclutamento e allo sfruttamento di circa 300 lavoratori tutti impiegati alla Città del libro di Stradella, in provincia di Pavia. I beni per un ammontare di circa 9 milioni e 243mila euro sono stati sequestrati in un'operazione delle fiamme gialle coordinata dal procuratore Paolo Mazza. Al 63enne sono state sequestrate diverse case, tra le varie, anche a Milano, sul lago di Garda, al Sestriere e in Costa Smeralda.

Beni immobili ai quali si aggiungono le società che l'imprenditore aveva perlopiù trasferito all'estero, tre sono state bloccate nel Regno Unito. Mentre le altre erano intestate a un'impiegata originaria di Lodi. Una società immobiliare stando a quanto emerso dalle indagini era invece stata creata poco dopo l'inizio dell'indagine e del blitz ai danni dell'imprenditore e contava un patrimonio immobiliare di alcuni milioni di euro: la stessa era stata venduta ad alcuni parenti stretti dell'imprenditore con un pagamento, evidentemente simbolico, di poco più di mille euro. L'imprenditore 63enne che si trova sotto processo al tribunale di Pavia con l'accusa di essere la mente di un un’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e al reclutamento e allo sfruttamento di centinaia di lavoratori impiegati alla Città del libro di Stradella, nel Pavese.

