Il Comune di Pavia ha deciso di prorogare il divieto di consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche della città fino al 31 luglio prossimo. Come da vecchia ordinanza, i cittadini pavesi non potranno asportare alcol per consumarlo altrove, all'aperto, a partire dalle 24 fino alle 7 del giorno. Il provvedimento originale, adottato due settimane fa dal sindaco Mario Fabrizio Fracassi, era inteso come ulteriore misura anti-assembramento. Inoltre, è stato confermato anche il "divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per l'asporto negli esercizi commerciali, nelle attività artigianali da asporto nonché tramite distributori automatici, dalle 21 alle 7".

Il sindaco di Pavia: I cittadini segnalino le violazioni

L'ordinanza ribadisce poi che permane il divieto di asportare bevante alcoliche da bar e ristoranti da mezzanotte alle 7 del mattino successivo, oltre che l'obbligo di chiusura, entro le 2 di mattina, degli esercizi pubblici. Le bevande alcoliche potranno essere consumate solamente all'interno dei locali o al loro esterno, rigorosamente se serviti al tavolo. Il sindaco di Pavia ha sottolineato che "le decisioni prese hanno ridotto il fenomeno della "malamovida" in molte aree della città". Da questo momento, ha assicurato il primo cittadino, "vigileremo, con il contributo della Prefettura e di tutte le Forze dell'Ordine, affinché le norme vengano rispettate in ogni angolo di Pavia. Una grossa mano potrà venire anche dagli esercenti", ha poi sostenuto, rifacendo ad una riunione andata in scena ieri, lunedì 8 giugno, in Comune, per valutare l'eventuale impiego di steward. Il sindaco Fracassi ha poi invitato i giovani a dare una mano "con scelte di responsabilità", chiedendo ai "cittadini di segnalare le violazioni". Chiunque verrà beccato a non rispettare le regole, "verrà punito".