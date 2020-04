in foto: Vincenzo Emmi (Foto: TeleMia via Facebook)

È morto a 73 anni, in quel reparto del Policlinico San Matteo di Pavia che aveva lasciato dopo la pensione, ma in cui era tornato per dare una mano ai suoi colleghi durante l'emergenza legata al Coronavirus. Vincenzo Emmi, rianimatore e infettivologo, è morto proprio a causa di complicazioni legate al Covid-19 lo scorso 5 aprile. Il suo nome figura tra quello dei 109 camici bianchi finora deceduti a causa del Coronavirus, come riporta la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) in un elenco che purtroppo da metà febbraio viene aggiornato con una frequenza impressionante.

In pensione dal 2017, era tornato per aiutare i colleghi

Vincenzo Emmi era originario di Letojanni, piccolo comune sul mare in provincia di Messina. Aveva studiato medicina a Perugia e si era poi trasferito a Pavia, dove per molti anni era stato primario rianimatore e infettivologo al Policlinico San Matteo. Era andato in pensione tre anni fa, nel 2017, ma come molti suoi colleghi quando la Lombardia è stata travolta dalla pandemia aveva deciso di tornare a dare una mano ai suoi colleghi. Quel virus che cercava di combattere lo ha però infettato e ha causato la sua morte, avvenuta proprio nello stesso reparto in cui aveva esercitato per anni, suscitando la stima dei colleghi e dei suoi studenti.

Il cordoglio del Comune di Letojanni

Dopo la notizia della morte del dottor Emmi il comune di origine ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia: "Il Sindaco e l'Amministrazione comunale si uniscono al dolore della famiglia per la dipartita del professor Vincenzo Emmi – si legge in una nota dell'amministrazione -. Il professore, originario di Letojanni, per anni primario rianimatore e infettivologo del San Matteo di Pavia, ha perso la sua battaglia contro il Covid-19. Giunga ai familiari l'affetto della nostra comunità".