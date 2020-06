in foto: Arianna Varone

Morta in un incidente stradale Arianna Varone, giovane promessa del calcio femminile di appena 21 anni. L'incidente, registratosi stamattina, non ha lasciato scampo alla giovane atleta che si trovava a bordo del suo scooter a San Martino Siccomario sulla ex strada statale 596 detta "dei Cairoli", in provincia di Pavia. La sua carriera calcistica era iniziata nell'Asd femminile Inter ed era poi proseguita nel Milan Ladies. Dal 2017 giocava per la Riozzese.

La ricostruzione dell'incidente

L'incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì 24 giugno, verso le 8. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i primi rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dello scontro tra lo scooter della giovane e un camion. Da una primissima indiscrezione, pare che lo scooter con a bordo la ragazza abbia avuto anche un lieve urto antecedente con un'auto. La ragazza, dopo lo scontro col camion, ha riportato ferite molto gravi non compatibili con la vita. Il medico dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia arrivata sul posto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. I soccorritori del 118 hanno poi medicato sul posto il conducente del camion e i genitori della ragazza che erano stati colti da un malore.

Il cordoglio del calcio femminile: Lascerà un vuoto incolmabile

A esprimere cordoglio per la scomparsa della giovane promessa del calcio femminile, anche la Divisione Calcio Femminile con il suo presidente Ludovica Mantovani: "Tutto il movimento si stringe attorno alla famiglia, alle compagne di squadra e alla società Riozzese – ha detto – piangiamo la prematura scomparsa di una giovanissima ragazza. Lascerà un vuoto incolmabile nella vita delle persone che le volevano bene e che hanno avuto la fortuna di starle accanto. Ciao Arianna".