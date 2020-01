in foto: Immagine di repertorio

Esasperato dallo "stato di malessere" di cui soffriva da tempo, e che riteneva fosse in qualche modo causato dall'inquilino che vive al piano di sotto, si è affacciato sulle scale e ha minacciato il vicino di casa con una mannaia. Almeno, questa è la versione, molto confusa, che ha raccontato alle forze dell'ordine un uomo di 68 anni di Pavia, denunciato per il reato di minacce aggravate; la sua situazione è stata segnalata ai Servizi Sociali per verificare le sue condizioni psichiche. L'episodio è avvenuto la sera dell'11 gennaio, intorno alle 21, in un condominio in zona Vallone, alla periferia di Pavia.

Una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta in seguito alla richiesta di aiuto di un condomino, che ai centralini del numero di emergenza ha riferito di essere stato appena minacciato dal vicino di casa che abita nell'appartamento sopra il suo. Non c'era stata aggressione, aveva spiegato al telefono, ma l'uomo si era affacciato sulle scale e gli aveva mostrato una mannaia mentre lo minacciava e lui si era chiuso in casa per la paura. I poliziotti hanno raggiunto il condominio e, ascoltando anche alcuni ospiti dell'uomo minacciato che hanno confermato la versione, hanno individuato l'appartamento del 68enne e sono saliti per controllare. In casa hanno trovato il coltellaccio, che è stato sequestrato.

Alle richieste degli agenti, il 68enne ha sostanzialmente confermato la versione della vittima, spiegando, in modo confuso, che si era comportato così perché da tempo soffriva di disturbi che gli avevano provocato un forte stato di malessere e che erano attribuibili al suo vicino di casa, anche se non è stato in grado di spiegare meglio cosa intendesse.