in foto: Immagine di repertorio

Scontro frontale questa mattina all'alba a Pavia lungo l'ex statale Bronese: nel violento impatto ha perso la vita un trentenne. Il ragazzo, alla guida di una Lancia Y, è stato rianimato sul luogo dell'incidente per più di 30 minuti dagli operatori del 118 senza però successo: si è spento in viale Cremona, sotto il passaggio della tangenziale. Nell'incidente sono rimaste coinvolte anche altre quattro persone, trasferite chi in codice giallo e chi in verde al pronto soccorso: nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Si tratta di tre donne di 38, 40 e 61 anni, e di un uomo di 44.

La polizia stradale al lavoro per capire la dinamica

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118, la polizia locale, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Ed è proprio agli agenti di polizia stradale che sono affidati i rilievi utili a ricostruire la dinamica esatta dell'incidente, anche se da una primissima ricostruzione si potrebbe dedurre che la Lancia del trentenne – che viaggiava in direzione Linarolo da Pavia – si sarebbe scontrata con una Jeep Renegade che viaggiava in senso inverso, dietro alla Lancia, una Hyundai non avrebbe fatto in tempo a frenare centrandola in pieno.