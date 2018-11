in foto: (repertorio)

Se l'inquinamento è alle stelle e l'ambiente ne risente può esserci una soluzione, almeno per i comuni non troppo grandi come Vidigulfo, alle porte di Pavia. Il sindaco ha infatti deciso di incentivare l'utilizzo di mezzi pubblici con l'erogazione di un bonus di 100 euro. Un vero e proprio compenso economico dunque per chi sceglie di lasciare l'auto a casa; un'iniziativa non così usuale che l'assessore alla Mobilità di Vidigulfo ha così motivato: "Vogliamo sostenere i pendolari con un piccolo contributo che possa in qualche modo gratificare chi oggettivamente affronta giornate spesso travagliate sui mezzi pubblici – spiega Andrea Galbarini – stiamo avendo un’ottima risposta: sono già cento le richieste pervenute sulla mia scrivania". Ma nello specifico come funziona l'erogazione del buono? Il calcolo viene fatto in base alla dichiarazione Isee e al numero di componenti della famiglia che utilizzano treni e autobus. Partendo dall'acquisto di un abbonamento ai trasporti annuale, il buono sarà di 100 euro per chi ha un reddito familiare annuale non superiore ai 18mila euro, sarà invece di 80 euro se l'Isee è superiore. Ogni famiglia potrà avere al massimo due buoni. Il contributo è previsto anche per gli abbonamenti mensili (in questo caso la cifra si riduce a 70 e 50 euro). Un'iniziativa nata non solo per rispettare l’ambiente e migliorare la viabilità nei piccoli centri, ma anche per aiutare la piccola economia locale. Il buono, infatti, potrà essere speso soltanto nelle botteghe del paese, sostenendo così anche i negozi di vicinato.