in foto: Immagine di repertorio

In provincia di Pavia, per ordine del nuovo prefetto Rosalba Scialla, le forze dell'ordine controlleranno quotidianamente che i cittadini rispettino la quarantena domiciliare durante l'emergenza Coronavirus. Il nuovo prefetto vuole verificare che le persone, obbligate a stare a casa perché positive al Covid, non si allontanino dal domicilio.

Il prefetto: I positivi restino a casa, verifiche saranno serrate

"Dobbiamo operare tutti insieme per combattere questa pandemia", ha spiegato il prefetto di Pavia commentando la decisione di disporre "verifiche serrate". Nell'area pavese, da inizio epidemia, sono 888 i cittadini deceduti. Per tenere meglio sotto controllo la situazione, le forze dell'ordine, dai vigili ai poliziotti ai carabinieri, riceveranno giorno per giorno i nominativi dei nuovi contagiati dall'Ats di Pavia. In possesso di tali dati, si recheranno al domicilio delle persone positive per verificare che stiano in casa e, qualora il cittadino non si trovasse in casa, scatterebbe una denuncia con possibile condanna.

Pavia è la sesta provincia più colpita di Lombardia

Stando agli ultimi dati, aggiornati a ieri, martedì 21 aprile, in provincia di Pavia sono 3.705 i casi di contagio da Coronavirus accertati, aumentati di 64 unità rispetto a lunedì 20. Quella di Pavia risulta essere la sesta provincia maggiormente colpita di Lombardia, preceduta da Milano con 16.520 casi, Brescia (12.078), Bergamo (10.788), Cremona (5.641) e Monza Brianza (4.211). Dopo Pavia, invece, ci sono Mantova, con 2.933 positività accertate, Lodi con 2.751, Como con 2.592, Varese con 2.251, Lecco con 2.093 e Sondrio con 966.