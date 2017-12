Bagarre durante una seduta del Consiglio comunale di Pavia. Lunedì sera il capogruppo del Movimento 5 stelle, Giuseppe Polizzi, è stato aggredito e spintonato dal consigliere comunale del Partito democratico, Luigi Furini. A scatenare la furia del consigliere dem sarebbe stato un insulto, "buffone", rivoltogli pochi istanti prima dell'aggressione dal capogruppo dei Cinque stelle. Dopo l'aggressione si è scatenato il caos: Polizzi è finito prima su un bancone che si trovava dietro di lui e poi per terra. Il presidente del Consiglio comunale, Antonio Sacchi, ha interrotto la seduta convocando i capigruppo. Al termine della riunione ha deciso di espellere dall'aula il consigliere dem, che potrebbe adesso essere sanzionato con provvedimenti disciplinari sulla base dell'articolo 33 del regolamento del Consiglio: per lui alcuni componenti della minoranza hanno chiesto la sospensione per tre sedute.

Violi, candidato alla presidenza della Lombardia per il M5s: L'antiviolenza del Pd solo a parole.

A pubblicare su Facebook il video dell'aggressione è stato il consigliere regionale lombardo Dario Violi, che è anche il candidato dei Cinque stelle alla presidenza della Regione Lombardia: "Massima solidarietà e vicinanza al nostro consigliere comunale di Pavia Giuseppe Polizzi aggredito durante una seduta del consiglio comunale da un rappresentante del Partito Democratico, come si vede chiaramente in questo video – ha scritto Violi – Sempre pronti a manifestare in prima fila contro la violenza, ma poi se incalzati passano subito alle mani!", ha aggiunto Violi nel suo post, che chiama in causa tutto il Partito democratico e difatti si intitola: L'antiviolenza del Pd solo a parole!".

Dalle colonne del quotidiano "La Provincia Pavese" Polizzi ha commentato l'episodio: "Ringrazio tutte le persone che mi hanno mandato messaggi di solidarietà. Sto bene, è stato solamente un brutto episodio, mortificante per le istituzioni comunali di cui ho l’onore di far parte. Il Pd non canti vittoria perché ho la pelle dura e di bulli nella mia vita ne ho affrontati tanti e fin dalla più giovane età. Sarò ancora presente in Consiglio e porterò avanti la battaglia di migliaia di pavesi per il diritto alla casa", ha detto il capogruppo pentastellato, che ha spiegato di acver dovuto fare uso di antidolorifici per la botta. Per contro, il consigliere Furini dice di aver reagito agli insulti pronunciati dal collega, che gli avrebbe rivolto la frase: "Lei consigliere Furini è un buffone, lei è un gran buffone!". "Una frase che non mi è piaciuta – ha detto Furini – È offensiva e intollerabile. Mi ha provocato e io ho reagito con una leggera spinta. Lui ha esagerato e, per usare una metafora calcistica, si è tuffato per avere il rigore".